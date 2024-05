A Cossato una camminata di solidarietà con l'Auser: “Proteggiamo i bambini dalle guerre”

A Cossato si torna a manifestare contro la guerra. A scendere in campo i volontari dell'Auser che hanno organizzato una camminata di solidarietà per le popolazioni colpite dai conflitti.

“Vogliamo tenere alta l'attenzione dei cittadini di fronte a tali questioni – spiega il presidente Marco Abate - Non si combatte solo in Palestina e in Ucraina ma in diversi angoli del mondo. Il messaggio è unico e inequivocabile: proteggiamo i bambini dalle guerre. Confidiamo in una buona partecipazione della popolazione. Inoltre, c'è l'intenzione di partire con un progetto solidale che abbracci proprio queste tematiche”.

L'evento è in programma sabato 4 maggio, con ritrovo e partenza da Piazza Tempia alle 14.30. Tra le tappe del percorso c'è la Passerella sullo Strona, il Parco Lavino, lo stadio e piazza Chiesa. L'invito degli organizzatori è di non esporre simboli o bandiere: la manifestazione è apolitica e apartitica.