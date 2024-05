Lega del ciclismo professionistico, Roberto Pella è il nuovo presidente

Le prime parole di Pella dopo l’elezione. “Grazie a tutti per la fiducia. Cerco di portare una proposta concreta e leale, perché la correttezza è alla base di tutti i rapporti. So che mi aspetta un impegno gravoso e mi impegnerò al 100% delle mie forze per raggiungere l’obiettivo, credendo nello spirito di squadra. In primis dobbiamo siglare la Convenzione fra Lega e FCI. Ho bisogno di persone come voi, che possono portare le proprie esperienze personali, sportive o manageriali, per l’attuazione del programma. Mi avvalgo di un vicepresidente e un direttivo di grandissimo spessore, ma il mio coinvolgimento andrà a tutti gli associati. Dobbiamo lavorare per portare un risultato per il gruppo. L’interesse dei piccoli è funzionale anche alla crescita dei grandi. Voglio essere il presidente di tutti”. "Sono onorato di questo incarico - prosegue Pella - . E' un mondo complesso ma mi appassiona da sempre e cercherò di essere utile per trovare soluzioni che vadano incontro a grandi eventi. Questa nomina arriva all'inizio del Giro d'Italia, che tra l'altro vede anche il Biellese, la mia terra, protagonista. Sono davvero molto contento. La scelta non è ricaduta su di una figura tecnica, chi mi conosce se che io non ho mai corso, ma è sempre stata la mia passione il ciclismo. Immagino che la scelta sia ricaduta su di una figura che tenesse i rapporti tra gli associati, tra le realtà di questo mondo e che potesse dargli una spinta. E io cercherò di dare il massimo con tutto me stesso, con un occhio di riguardo anche al mio Biellese.”