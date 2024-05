Weekend da incorniciare per Valdigne Triathlon, in festa anche per il Giro d'Italia FOTO

Ad Hammamet (Tunisia), sabato 4 maggio, si è disputata l’Africa Triathlon Cup, ottima performance della lecchese Carlotta Bonacina, sempre più convincente nelle sue gare, che dopo aver condotto a lungo ha conquistato un prestigioso argento internazionale.

Sempre sabato 4 giugno, sì è disputato a Caldaro (BZ), tra i bellissimi vigneti dell’alto Adige, il classico Triathlon Olimpico, gara decisamente positiva per la reggiana Matilde Salati, 5° assoluta e oro tra le S1, buona la prova di allenamento post infortunio per Michele Bonacina (16°), sfortunato Ivan Cappelli costretto al ritiro per un fastidioso risentimento muscolare.

A Gavoi, in Sardegna, nello splendido parco naturale del Gennargentu, si sono disputati i Campionati Italiani Junior di Triathlon Cross, buona gara della torinese Ludovica Sabbia che ha conquistato il 7° posto assoluto.

Domenica 5 maggio, lungo le rampe di Oropa, erano presenti moltissimi giovani atleti e master con i colori di Valdigne Triathlon ad incoraggiare i protagonisti in rosa, alcuni di questi si sono poi ritrovati in serata per lo splendido Convivio del Panathlon Club di Biella dove erano ospiti i commentatori di Eurosport Luca Gregorio, Riccardo Magrini e Wladimir Belli, una serata straordinaria densa di passione per il ciclismo e molto divertimento che ha affascinato e coinvolto la numerosissima platea di sportivi.

Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi nella kermesse Giovanile e Age Group di Candia Canavese mentre le Elite Carlotta Missaglia, Carlotta Bonacina e Francesca Crestani saranno impegnate a Caorle in Coppa Europa.