Volata finale….al Panathlon, ospiti d'eccezione direttamente dal Giro d'Italia

Tanti applausi e anche tante risate: così sarà ricordato il convivio di maggio, anticipato a domenica 5 per celebrare la tappa ad Oropa del Giro d’Italia. Ad inizio serata, come da tradizione, i soci si sono presentati…..ai soci! Chiara Alciato ha raccontato il suo ingresso al club come appassionata e attiva insegnante di educazione fisica, Laura Gelso dopo un suo avventuroso tentativo di salita all’Everest.

Protagonisti della serata Wladimir Belli, Luca Gregorio e Riccardo Magrini, tutti con una esperienza ciclistica alle spalle, e oggi commentatori televisivi molto famosi. Con loro Filippo Borrione presidente UCAB. Tanta passione per il ciclismo nel raccontare la salita a Oropa, un mito dopo l’impresa di Pantani, e anche tanto humor nel commentare il video della gara, coinvolgendo anche il sindaco di Biella Corradino. Comicissimo il comportamento di Belli, che non ha mai risposto direttamente alle domande come quando, interrogato sui tempi di gara, ha iniziato a raccontare dalla performance di Pantani!

Tutti hanno evidenziato, e senza scherzare, come Biella ha risposto alla grande all’importante evento sportivo, per poi dialogare con i tantissimi panathleti presenti sulla nuova tecnologia della bicicletta, sull’attività dei giovani e sull’impatto territoriale anche dal punto di vista economico. Molto interessante il dialogo con la presidente Anna Zumaglini sul ciclismo femminile e il futuro delle donne in sella. A conclusione del convivio l’esibizione canora dei tre ospiti, un evento unico al Panathlon che ha coinvolto tutti i presenti: Luca Gregorio alla chitarra, con Magrini e Belli come cantanti, si sono esibiti in brani famosissimi, con la partecipazione di tutti. Tanti sorrisi ed un grazie particolare al panathleta Denis Lunghi che ha organizzato la bellissima serata.