80 ciclisti alla ciclo scalata Pollone-Oropa

L'ASD Pedale Cossatese ha organizzato Sabato 11 maggio la prima prova di ciclo scalate Stars cup 2024, Pollone - Santuario di Oropa , gare amatoriali di ciclismo,

Fra gli anziani M8 over 65 ha vinto Ghirardelli Lorenzo dell'ASD Team Bardy.

L'evento sportivo che ha preso il via da Pollone davanti ala Chiesetta di San Rocco ingresso parco della Burcina, ha permesso inoltre ai partecipanti di raccogliersi in un minuto di silenzio in ricordo del Giovane 17 anni ciclista Trentino vittima di recentissimo incidente stradale.