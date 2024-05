In sella alla sostenibilità: CSEN Biella promuove le e-bike durante il Giro d’Italia.

Cicloturismo, valorizzazione del territorio e diffusione della mobilità sostenibile sono stati gli obiettivi di CSEN Biella che sabato 4 maggio, il giorno prima dell’arrivo del Giro d’Italia, ha portato alcuni ciclisti a raggiungere Oropa, partendo da Biella.

Le novità “green” abbracciano anche il cicloturismo e grazie alle e-bike chi non è particolarmente allenato ha la possibilità di intraprendere le vie degli atleti più performanti. CSEN Biella ha dato il via ad l'iniziativa valorizzando non solo le bellezze territoriali, ma ha dimostrato che l’e-bike è in grado di rendere il cicloturismo più accessibile, migliorando la propria salute e quella dell’ambiente.

La mobilità verde rappresenta il futuro dei trasporti e in sella alla propria e-bike, ogni pedalata diventa un passo verso un futuro più sostenibile e in armonia con il nostro pianeta.