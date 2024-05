Giro d'Italia, successo di pubblico a Biella: non solo sportivo ma anche promozionale (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Oltre 2 milioni di telespettatori incollati davanti alla televisione per vedere in presa diretta l'impresa di Tadej Pogačar, a 25 anni da quella compiuta dall'indimenticabile Marco Pantani.

Sono i dati dell'Auditel registrati domenica pomeriggio, 5 maggio, al Giro all'arrivo, ovvero nella parte finale della seconda tappa, che ha visto il Biellese e il Santuario di Oropa cornici ideali di una grande rimonta, con una percentuale di share del 19,32 per cento. L'audience media su Rai 2 della seconda giornata del Giro d'Italia ha segnato, invece, un netto di un milione e 426mila spettatori. Dati comunque parziali dal momento che non tengono conto dei numeri di altre piattaforme.

Anche sui social, il Biellese ha dimostrato di avere grandi potenzialità: sono state migliaia, infatti, le visualizzazioni degli spot di presentazione della tappa, con la città di Biella e la conca di Oropa protagoniste di feedback positivi e reactions più che confortanti. Un successo, non solo sportivo, ma anche promozionale della nostra provincia.

Infine, venendo ai dati pratici, oltre 50mila persone si sono distribuite dal rione del Favaro fino all'arrivo di Oropa, proprio per incitare i propri beniamini e regalare un colpo d'occhio davvero incredibile. Basti pensare che agli stand, allestiti alle Cave del Favaro dagli Alpini, si sono avvicendate 3mila persone per un panino, o una bibita veloce. Senza contare i tanti camper stranieri, in sosta nelle principali aree camping della provincia, provenienti da diversi angoli dell'Europa, come Belgio, Olanda, Francia, Germania, Slovenia, Danimarca e tanti altri.

Parliamo, ovviamente di stime, che si avvicinano ai dati reali di una giornata che ha visto in campo, solo sul territorio del comune di Biella, tantissimi mezzi delle forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco, 40 agenti della Polizia Locale (con rinforzi da altri comandi), personale sanitario del 118, tecnici del Soccorso Alpino e oltre 150 volontari dei vari gruppi di Protezione Civile e AIB.

Non va poi dimenticato il ricco programma degli eventi collaterali del Giro d'Italia, che ha trovato il favore del pubblico. Solo sabato sera, in occasione della grande festa in piazza Duomo, si sono registrati ben 10mila passaggi di giovani e famiglie. A riprova, ancora una volta, della buona risposta della popolazione di fronte ai grandi eventi nel Biellese.