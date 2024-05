CSEN ed Evergreen Bike insieme per il territorio: “Dagli eventi sportivi emergono delle criticità” FOTO e VIDEO

Sabato 11 maggio Biella è stata teatro di un importante evento volto a diffondere il gioco e lo sport fra i più giovani. Nel Biellese sono in molte le associazioni che hanno contribuito alla diffusione di una grande varietà di attività sportive al fine di educare, a partire dai più giovani e stimolare le buone pratiche relative alla psicomotricità, alla salute e al benessere, senza escludere il divertimento.

La seconda edizione di “Biella Gioca in Giro” ha visto la partecipazione di CSEN, con la collaborazione di Evergreen Bike: l’ASD che si occupa di promuovere il territorio in mountain bike. Gli organizzatori hanno sviluppato un circuito per bambini e ragazzi che ha riscosso particolare successo, anche fra gli adulti: “La bici sviluppa non solo le capacità motorie – dichiara il fondatore di Evergreen Bike, Luciano Canova -, ma molti fondamentali aspetti legati allo sviluppo, all’educazione e alla crescita dei più piccoli. La supervisione di istruttori qualificati fa la differenza: ci sono adulti che trascurano la tecnica, assumendo posture scorrette o addirittura dannose. In questo campo no al fai da te”.

Praticare sport non significa improvvisarsi, ma accompagnare i giovani in un naturale percorso di crescita che, se ben sviluppato, porta alla formazione individuale, con conseguenze positive nei confronti della formazione, della salute, del benessere e dell’alimentazione: “È fondamentale coinvolgere anche gli adulti – continua Canova – A molte famiglie, purtroppo, mancano le opportunità per essere coinvolte nelle pratiche di attività fisica: lo dimostrano i dati allarmanti della sedentarietà e dell’isolamento sociale. Affidare i propri figli ad esperti gli permette di crescere e svilupparsi, i bambini imparano a cavarsela e a rapportarsi con gli altri, senza dover cercare soluzioni pronte all’uso: la possibilità di sbagliare equivale alla possibilità di apprendere”.