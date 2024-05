Giro d’Italia in scena a Biella, gli scatti di Roberto Canova.

Il Giro d’Italia arriva in città e la folla di tifosi contorna le strade di Biella, proprio per assistere al passaggio dei ciclisti. Video, scatti e grande fermento per le vie del centro che preparano gli atleti all’ultima impresa: la salita verso Oropa.

Fra i molti curiosi e appassionati Roberto Canova ci regala questi scatti.