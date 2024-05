Giro d'Italia, a Valle San Nicolao è stata una grande festa, FOTO

Valle San Nicolao. una festa partecipata e riuscita in paese per la seconda tappa di ieri (domenica 5 maggio) del giro d’Italia. Una piacevole temperatura per tutto il giorno ha accompagnato i numerosi amanti del ciclismo i quali hanno assistito al passaggio del giro sono soffermati nel piazzale all’entrata del paese dove era collocato lo schermo. Oltre ai tanti vallesi numerosi sono arrivati dopo le 12 anche dai diversi paesi vicini tra cui Bioglio, Vallanzengo, Vallemosso, Cossato, Quaregna Cerreto e Pettinengo. Lo schermo con la proiezione del giro d’Italia prima e dopo il passaggio da Valle San Nicolao ha segnato un momento di aggregazione per intere famiglie.

A meno tre giorni dal Giro non esisteva neanche l’idea dello schermo tanto che diversi privati e associazioni hanno aderito all’idea spontaneamente e creato un’occasione per tutta la Valle. Suggestivo lo striscione della Pro Loco dedicato al Giro.

“ E’ stata una festa del Giro – affermano i cittadini – che, tramite le telecamere ha valorizzato a livello mondiale un intero territorio. Un grazie a chi si è speso per la riuscita dell’evento perché ci ha fatto vivere una esperienza unica”. Ecco i nomi di chi ha aderito ad una iniziativa spontanea che ha dato un’immagine bella del paese: Gianluca Franzoi, Grazia Limiti, Carta Fornon Egidio, Marica Cerrone, la famiglia Mongilardi in ricordo di Anselmo, Omar Angelino, Andrea Pella e figli, Raffaele Steriti; e poi ancora Loris Zaffalon, Piergiorgio Solieri e; infine anche le associazioni locali della “Pro Loco” con il presidente Danilo Schiavon e de “La Filatelica” con Tullio Giolito, la Società Filarmonica con Franco Fontanella e Autoriparazione Dueemme di Corrado Cristofaro &C..

Dopo il passaggio molti appassionati hanno assistito sul teleschermo al rush finale di Oropa e brindato per la riuscita dell’iniziativa.