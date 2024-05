Piogge intense sul Piemonte, ieri a Pettinengo sono caduti 56,8 mm

“Diffuse precipitazioni hanno interessato il Piemonte nella giornata di ieri, 7 maggio, con cumulate sulle 24 ore più rilevanti in valle Po, con Barge (CN) 70,5 mm, nel Torinese – Caselle (TO) 56,5 mm, e tra Verbano e Biellese con Ceppo Morelli (VB) 57,6 mm e Pettinengo (BI) 56,8 mm. Sul Cuneese nel pomeriggio si sono accesi diversi temporali, con precipitazioni di breve durata ma di forte intensità ed accompagnate da accumulo di grandine di piccole dimensioni; in particolare, un temporale ha interessato Mondovì (CN), con 17,7 mm in un’ora di cui 16,7 mm in 30 minuti”. Lo scrive Arpa Piemonte in una nota sul proprio sito web.

E aggiunge: “Il fenomeno, accompagnato da grandine, ha determinato nella zona locali allagamenti e temporanee interruzioni delle forniture elettriche. Locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante si sono registrati anche nell’area di Santo Stefano Belbo (CN) in corrispondenza di un forte rovescio occorso nel tardo pomeriggio. Per i fenomeni gravitativi tipici delle Langhe e delle colline alessandrine, Arpa Piemonte emette mensilmente un bollettino per la valutazione della probabilità di attivazione di questi fenomeni (tipicamente sono denominati scivolamenti traslativi/rotazionali) grazie all’utilizzo di un modello denominato TRAPS (Tanslational/Rotational slides Activation Prediction System), basato sulla relazione tra le attivazioni storiche e le precipitazioni critiche ad essi associate”.