Stadio Pozzo - Lamarmora di Biella, a breve il rifacimento della pista di atletica, FOTO

Lavori a pieno ritmo allo Stadio Pozzo - Lamarmora di Biella. Gli spogliatoi sono stati rimessi a nuovo, le sedute nella parte centrale anche, adesso tocca a quelle degli ospiti, "i popolari", e poi alla pista di atletica.

Un progetto quello che riguarda l'impianto, che vale nel complesso circa 1 milione 600 mila euro.

Il cantiere è stato aperto il 27 giugno del 2022. Il corpo centrale è del 1935 poi ci sono stati gli ampliamenti e sono nati problemi. Alcuni interventi di impermeabilizzazione erano già stati fatti in precedenza, ma non in maniera approfondita come quest'ultimo. Sotto alle sedute ora è stata utilizzata resina armata e sopra viene messo uno strato impermeabile.

Entro metà giugno dovrebbe essere chiuso l'intervento che riguarda "i popolari" da 150 mila euro, e poi aprirà il cantiere della pista di atletica. A finanziare l'intervento da 800 mila euro saranno i fondi ottenuti con la partecipazione al bando sulla rigenerazione urbana. E in questo caso i lavori dureranno l'intera estate. Al termine del cantiere lo stadio sarà pronto ad accogliere eventi importanti. Con il rifacimento della pista l’amministrazione ha infatti messo anche in conto lo spostamento del muretto al termine della pista, oggi troppo vicino alla pedana, e per il quale tutti gli anni veniva concessa l'omologazione in deroga.