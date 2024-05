Biellese e grandi eventi, Gatti di Confartigianato Biella: "Il nostro non è un territorio dormiente"

Nella settimana dopo che Biella è stata protagonista della seconda tappa del Giro d'Italia, è l'ennesima prova che i grandi eventi sono strumenti di marketing territoriale. E noi, newsbiella.it, ci siamo posti alcune domande alle quali abbiamo chiesto di rispondere a persone rappresentative del territorio. Queste le loro risposte.

Il nostro primo interlocutore è stato Cristiano Gatti, presidente di Confartigianato Biella.

1) I grandi eventi possono aiutare a trasformare un territorio?

Assolutamente sì, ne sono convinto perchè spesso sono partecipe di grandi eventi in altri territori e di conseguenza vivo il coinvolgimento di persone che hanno il desiderio di esserci. Biella non è una città dormiente, e quando dico Biella intendo l'intero territorio provinciale, una provincia che beneficia di una serie di persone che hanno molte idee, e molte capacità organizzative, anche se a volte si pecca un po' nello stile! Spesso vedo il grande evento, come per esempio proprio il Giro d'Italia, dove si fatica a tenere un livello alto nel susseguirsi degli intrattenimenti.

La visione di Confartigianato è sempre stata quella di organizzare opportunità di divulgazione dei mestieri artigiani: ne sono esempi per 28 anni la mostra mercato AAGE che si svolgeva al Biella Fiere, due edizioni di Artisticamente Artigiano e poi la creazione della mostra "Fatti ad Arte" con l'artigianato artistico. Utilizzare ad esempio i negozi sfitti nei centri abitati e farli vivere dagli artigiani, ad esempio in Via Rosazza a Biella Chiavazza, idea di Mauro Benedetti noi la sposiamo pienamente!

2) Qual è, secondo lei, l'impatto economico di un grande evento su di un territorio?

Potrebbe essere molto forte se ben gestito. Spesso l'esercente che ha un'attività in prossimità dell'evento non percepisce l'opportunità, e quando la percepisce a volte gestisce il servizio in maniera poco accogliente e professionale.

3) Una cabina di regia aiuterebbe ad aumentare l'impatto positivo?

Sicuramente sì, anche perchè spesso gli eventi si accavallano.

4) E i media, che ruolo hanno?

Fondamentale, la comunicazione se gestita può essere molto efficace senza spendere molto.