Vigliano, verso la conclusione i lavori al cimitero: saranno piantumati anche nuovi alberi

Meteo permettendo si concluderanno entro poche settimane i lavori al cimitero comunale di Vigliano Biellese.

L'opera, che vede l'impiego di circa 25mila euro di fondi comunali, prevede il rifacimento delle facciate esterne dell'ingresso principale, con una nuova tinteggiatura simile all'originale. L'intonaco, infatti, si era ammalorato e necessitava di un intervento urgente non più procrastinabile.

A ciò si aggiunge la messa in sicurezza assieme alla posa, sul tetto dell'edificio, di una nuova rete di canalizzazione dedita alla raccolta delle acque piovane, anche questa usurata nel tempo. Infine, un po' come accaduto nella parte di via Lungo Cervo, verranno piantumati nuovi arbusti e alberi nell'area delle aiuole.