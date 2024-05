Strona, al via i lavori per la nuova pista di atletica: ecco le novità principali

Ancora pochi giorni di attesa e a Strona partiranno i lavori della nuova pista di atletica. Se le condizioni meteo lo consentiranno, il cantiere aprirà entro la fine della settimana presso il campo sportivo, dove avverrà l'intervento di allungamento delle superfici usufruibili, con il rifacimento totale del manto (ormai usurato), utilizzato per i 100 metri e il salto in lungo e in alto.

Il progetto si è reso necessario per venire incontro alle esigenze degli atleti che, ogni giorno, raggiungono Strona per allenarsi in maniera agonistica. Come l'Atletica Stronese, grande eccellenza podistica del territorio, che con i suoi oltre 120 runners usufruisce degli spazi riservati per l'attività sportiva.

Il piano vede impiegati i fondi di vari soggetti come il Comune, la Regione Piemonte, il GAL e l'Istituto per il Credito Sportivo.