Monteleone Trasporti SPB con 3 gare in 3 giorni lo scorso weekend

SPB Monteleone Trasporti alla conclusione per tutti i campionati, arrivano le fasi finali dei campionati regionali.

Campionati Fipav

Under 13 in trasferta con la Lanificio di Sordevolo SPB che ha disputato le due gare di campionato nel concentramento a Novara. La prima contro i padroni di casa del Volley Novara è andata molto bene, con una vittoria combattuta per 3 a 0. Nella seconda sfida Novi Ligure ha giocato meglio ed ha conquistato la gara 3 a 0, con l’ultimo set per 26 a 24. Finisce l’avventura della AM Impianti SPB, che lotta contro la corazzata di Lasalliano ma alla fine capitola al tie break, mancando la qualificazione alla Final 4 regionale. Un bel percorso che ha visto la crescita di molti ragazzi e soprattutto di un gruppo che da tanti anni è in casa SPB e se ne vedono i risultati.

Campionati UISP

Ancora vincente la AM Impianti SPB, che conquista la partita contro il Volley San Paolo per 3 a 1. Gara impegnativa che però proietta i biellesi al primo posto nel girone, con due partite importantissime da giocare in trasferta per giocarsi il primato. Grande vittoria anche per la U16 Impresa Costruzioni Aiazzone SPB, che riesce a fare un 3 a 2 lunghissimo contro il Giuco ‘97 e a staccare la squadra ospite in classifica. Tre gare in tre giorni per la Monteleone Trasporti SPB, che vince con TVM 21 e To Play Kolbe e perde contro il To Play Filadelfia. Sconfitta la Lauretana SPB, prima da Sant’Anna sabato, per 3 a 0, poi da Valchisone domenica, per 3 a 2, dopo aver rimontato dal 2 a 0 avversario.

U13 Fipav 6x6

Lanificio di Sordevolo SPB - Pallavolo Novi 0-3

Parziali: 18-25; 20-25; 24-26.

Volley Novara - Lanificio di Sordevolo SPB 0-3

Parziali: 17-25; 25-27; 22-25.

U15



Fipav AM Impianti SPB - Lasalliano 2-3

Parziali: 22-25; 25-27; 25-20; 25-23; 10-15.

La AM Impianti SPB non è riuscita a qualificarsi per la Final 4 regionale, finendo qui la sua avventura in U15 Fipav. Comunque complimenti ai ragazzi per il percorso fatto!

Under 16 UISP Playoff

AM Impianti SPB - Volley San Paolo 3-1

Parziali: 22-25; 25-15; 25-19; 25-17.

Under 16 UISP Coppa UISP

Impresa Costruzioni Aiazzone SPB - Giuco ‘97 3-2

Parziali: 25-27; 25-17; 20-25; 25-20; 15-12.

Under 20 UISP Playoff

TVM 21 - Monteleone Trasporti SPB 0-3

Parziali: 20-25; 25-27; 25-27.

Monteleone Trasporti SPB - To Play Kolbe 3-1

Parziali: 27-15; 24-26; 25-23; 25-21.

To Play Filadelfia - Monteleone Trasporti SPB 3-0

Parziali: 25-10; 25-16; 25-17

Under 20 UISP Coppa UISP

Lauretana SPB - Pallavolo Valchisone 2-3

Parziali: 23-25; 24-26; 25-22; 25-20; 13-15.

Sant’Anna Volley - Lauretana SPB 3-0

Parziali: 25-19; 25-19; 25-19.