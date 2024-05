Yaka passa 3 a 0, Ilario Ormezzano Sai SPB è matematicamente retrocessa

Purtroppo arrivano brutte notizie dal Palapajetta. Contro la corazzata di Malnate i ragazzi di coach Di Lonardo ci provano, ma il divario tecnico è troppo grande. In più Alba ha vinto 3 a 0 con Mozzate, mettendosi avanti di troppi punti rispetto alla Ilario Ormezzano Sai SPB per sperare nella salvezza.

Il match sponsor Officina Pozzo ha premiato come MVP della gara Simone Favaro, schiacciatore lombardo autore di 14 punti, col 72% in attacco. Yaka si è dimostrata una formazione molto forte e solida in tutti i ruoli. Grande qualità in fase offensiva, con delle altissime percentuali di ricezione, che hanno permesso a tutti gli attaccanti di fare una grande prestazione. Nel campo bluarancio i ragazzi ci hanno provato con tanta grinta, senza lasciarsi demoralizzare dalla superiorità avversaria. Purtroppo non è bastato per impensierire gli ospiti, che si portano a casa il bottino pieno per la loro ultima partita della stagione. Ilario Ormezzano Sai SPB che è retrocessa in Serie C, ma che attende ancora l’ultima gara a La Spezia per chiudere il campionato con una vittoria.

Il commento di Andrea Scardellato: “Sulla partita c’è poco da dire, abbiamo provato a lottare nonostante il punteggio non abbia rispettato la nostra voglia di farci valere. Questo rispecchia l'andamento della nostra stagione: tanto lavoro per provare a superare le difficoltà che trovavamo davanti. Ci siamo allenati in maniera costante, al meglio delle nostre possibilità, per mesi, soprattutto dopo aver trovato continuità nel ritorno. Purtroppo questo non è bastato per la salvezza, ma credo che non possiamo rimproverarci nulla, almeno dal punto di vista dell’impegno e della dedizione che ci abbiamo messo. . ”

Il commento di coach Di Lonardo: “Ci ho provato, ci abbiamo provato, non solo questa sera ma tutto l’anno. Ieri sera i valori tecnici si sono visti in campo, tutti hanno potuto vedere la forza di Malnate, sono stati veramente molto bravi. Io ci ho provato a dare a questa squadra giovane, neopromossa, non esperta, qualcosa in più per farla crescere e ce la siamo giocata fino all’ultima partita. Mi dispiace davvero molto, avanzano le parole, sono io il responsabile e sono molto dispiaciuto."

Ilario Ormezzano Sai SPB - Yaka Volley Malnate 0-3

Parziali: 16-25; 17-25; 18-25.

Tabellino: Avalle 7, Debenedetti 4, Frison D. 10, Frison E. 2, Giacobbo 1, Mangaretto 5, Sarasino 0, Scardellato 5, Spinello 1. Libero: Vicario. NE: Bottigella, Marchiodi, Mazzoli, Ressia (L).