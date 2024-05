Virtus Biella al tappeto con la capolista, addio ai play off

Nulla da fare per la Prochimica Novarese Virtus Biella: sabato sera le nerofucsia sono state sconfitte 3-0 dalla capolista Cus Collegno al termine di una partita mai in discussione. Le torinesi sono andate avanti subito nettamente in tutti e tre i set (8-2 nel primo e 8-4 negli altri due) e hanno chiuso 25-18 e con un doppio 25-14. Il risultato, combinato con il successo 3-0 del Sammaborgo in casa contro il Canelli, taglia matematicamente fuori la Virtus dalla lotta per i playoff.

Un vero peccato perché le ragazze di Rudi Rastello sono state in quota a lungo e nella prima parte di stagione hanno dimostrato di poter battere tutte. Virtus in campo con Civallero in palleggio, Gasparini opposta, Caneparo e Vercellino in banda, Fornasier e De Pretto al centro con Huaman Lopez libero. Nel terzo set titolari Ginella per De Pretto e Cavaliere per Vercellino. In campo anche Noemi Silletti e Pricco. Sabato sera l'ultima partita della stagione: al PalaSarselli la Virtus ospiterà il Sammaborgo.

Classifica girone A dopo 25 giornate: Cus Collegno 70, Almese 61, Sammaborgo 54, Pinerolo 51, Prochimica Novarese Virtus Biella 49, Gavi Novi 40, Vicoforte Ceva 39, Canelli 38, Ovada 30, In Volley San Giorgio Chieri 28, Pavic 26, Asti 26, Chivasso 11, Mtv Torino 2.

Cus Collegno - Prochimica Novarese Virtus Biella 3-0

Parziali: 25-18, 25-14, 25-14

Prochimica Novarese Virtus Biella: Girotto ne, Ginella 1, Caneparo 3, N. Silletti 0, Cavaliere 3, Civallero 2, Gasparini 7, G. Silletti ne, Vercellino 4, Fornasier 6, Porta ne, De Pretto 0. Liberi: Huaman 0, Pricco 0. All. Rastello