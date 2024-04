Digital Humanities: il 9 Maggio si parla di "comunità aumentata" a palazzo Ferrero

Digital Humanities è il ciclo di formazione sulle competenze umane promosso dal polo eCommerce #biellaimpresa di Agenda Digitale Biella. Questa edizione verte su welfare, well-being e comunità aumentata.

Il benessere e la sua ricerca si ricollegano al concetto di well-being come condizione e stato d’essere. Quest’ultimo è strettamente connesso al concetto di welfare inteso come tutte le azioni intraprese all’interno di un’organizzazione affinché gli individui beneficino di un miglioramento della qualità di vita. Oggi, sempre più l’azienda è vista come un soggetto responsabile nei confronti dei suoi Stakeholder e quindi anche responsabile dei bisogni delle proprie persone: di conciliazione, di cura e di ricerca del benessere non solo internamente all’impresa, ma anche verso l’ecosistema in cui l’azienda è inserita.

Con questa premessa, l’evento promosso da Agenda Digitale Biella, propone un tavolo di lavoro e confronto, rivolto all’intera comunità territoriale, affinché possa ispirarsi nella condivisione di programmi di welfare e well-being ed in una visione di comunità aumentata.

Titolo dell'Evento: "Dal Welfare al Well-being: Sostenere Persone, Imprese e Territori attraverso una Comunità Aumentata"

Descrizione dell'Evento: Il Digital Humanities 2024 sarà un'occasione unica per esplorare strategie e azioni concrete volte a sostenere in modo integrato Persone, Imprese e Territori, promuovendo comunità ad impatto positivo. Attraverso un dialogo costruttivo e stimolante, arricchito dalle testimonianze e dalle interviste ai nostri ospiti, ci impegneremo nell'identificare opportunità, sfide e soluzioni che possano contribuire a un benessere condiviso. L'obiettivo è quello di ispirare iniziative capaci di migliorare la qualità di vita sia a livello individuale che collettivo, promuovendo la costruzione di Comunità solide e inclusive.

Data e Luogo: 9 Maggio 2024 - inizio lavoro ore 15,30 - Palazzo Ferrero, Corso del Piazzo 29, Biella

Per consultare il programma e iscrizioni:

https://www.agendadigitale.biella.it/dh/2024