A.Gen.D.A: un concerto di Povia per persone con disabilità

Biella, Povia ODV presenta “A.Gen.D.A.”: gli eventi in programma.

L’associazione “A.Gen.D.A.” con il patrocinio e il sostegno del comune di Biella, della Fondazione CRB e la partecipazione del coro delle “Voci bianche” dell’Istituto Comprensivo di Andorno Micca e di una rappresentanza di bambini degli Istituti Comprensivi della città di Biella, in occasione della ricorrenza del quindicesimo anno dalla ratifica della Convenzione dell’ONU del 03 marzo 2009, organizza un evento culturale e uno informativo aperti al pubblico, per promuovere e diffondere i principi generali di pari opportunità; i valori fondanti della Convenzione per la tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Il progetto ha come finalità generale quella di incentivare sul territorio accoglienza e processi di sensibilizzazione nell’approccio con la disabilità, andando così a sostenere lo sviluppo di relazioni e la consapevolezza che ogni diversità è una ricchezza che può essere messa a disposizione di tutti per l’autodeterminazione propria e anche delle persone con disabilità.

Inoltre, ha come scopo quello di raccogliere donazioni necessarie per supportare i progetti promossi dall’Associazione A.Gen.D.A e di offrire alle persone coinvolte un’opportunità di incontro, scambio e condivisione, attraverso l’utilizzo della musica prodotta dal cantante Povia, noto per il suo impegno sociale e a difesa dei più deboli; chiamato dall’associazione A.Gen.D.A. a rivestire la figura di testimonial della stessa.

Il Seminario di Studio del 1° giugno 2024 è condotto dal comitato dei familiari per l’attuazione della legge 162 in Piemonte ed è rivolto a famiglie, insegnanti, operatori, educatori, enti, consorzi e associazioni. Questo evento ha come scopo quello di offrire opportunità di confronto, scambio e informazioni mediante la condivisione di normative vigenti sulla disabilità e l’inclusione e attraverso testimonianze di esperienze dirette di vita indipendente.

- CONCERTO A SCOPO BENEFICO: “CANZONI D’AMORE, SOCIALI E DI ATTUALITÀ”

A sostegno dei diritti delle persone con disabilità.

BIELLA Teatro “ODEON” - 31 MAGGIO 2024 Ore 20:30.

- SEMINARIO DI STUDIO CONDOTTO DAL COMITATO DEI FAMILIARI PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 162 IN PIEMONTE

“La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità” e “Il progetto di vita personalizzato e partecipato”

Sabato 1° giugno 2024 – 9:30 – 11:45 – c/o aula magna “Marco Zanotti” della succursale dell’I.I.S. “Q. Sella” in Corso G. Pella, 4 a Biella – Alle ore 11:45 visita laboratori e spazi di Cascina Oremo a Biella.