Collezione Marazzato, a maggio ritorna il “Porte aperte”.

• IL SECONDO “PORTE APERTE” 2024 0RGANIZZATO DALLA FONDAZIONE MARAZZATO NEL COMPLESSO DI STROPPIANA È DEDICATO A STORIA E STORIE DEL MOTORISMO SPORTIVO

• NELLO SHOWROOM, ACCANTO ALL’ESPOSIZIONE TEMATICA CON AUTO DA RALLY E DA PISTA, MOTO E CAMION DA COMPETIZIONE, SI TERRANNO DUE IMPORTANTI CONVEGNI

• L’11 APRILE ALLE 11:00 L’INCONTRO DAL TITOLO “DESIGN AL VOLANTE”, AVRÀ OSPITI ILLUSTRI, TRA CUI I PILOTI RUDY DAL POZZO E DARIO CERRATO E LA PRESENTAZIONE DI TRE NUOVI LIBRI

• L’APPUNTAMENTO DI DOMENICA 12, “STORIE DI CORSA”, ACCOGLIERÀ LE TESTIMONIANZE DEI CORRIDORI BEPPE SIMONATO, GIOVANNI BONINO, CHANTAL GALLI E SERENA RODELLA

Sin dal 2022, i “Porte Aperte” a tema organizzati dalla Fondazione Marazzato, nel complesso che ospita i migliori pezzi della Collezione Marazzato, sono accompagnati da incontri con storici, esperti e testimoni diretti delle storie rappresentate in ogni appuntamento.

Quello dell’11 e 12 maggio prossimi, intitolato “Ruote Veloci”, promette di essere in assoluto uno dei più ricchi e coinvolgenti di sempre. Non soltanto per la varietà dei veicoli esposti nella mostra tematica, che spazieranno dai rally alla pista ai raid includendo auto, moto e camion, ma anche per la ricchezza dei contributi che caratterizzeranno i convegni previsti nelle due mattinate, sempre nella suggestiva cornice dello showroom del complesso di Stroppiana che ospiterà l’esposizione stessa.

Da Aldo Brovarone alle storie dei piloti

Il primo incontro fonderà due argomenti di grande fascino come il design e le corse, spaziando dall’opera dei maestri che hanno realizzato alcune delle più note auto da corsa ai racconti delle loro imprese e inframmezzati dalla presentazione di tre libri. Si tratterà di un incontro particolarmente articolato, tanto da essere strutturato in due diverse fasi, con una parte degli interventi previsti per la mattinata e gli altri nel primo pomeriggio.

Tra le 11.00 e le 12 sono infatti previsti due interventi dedicati alla memoria del designer biellese Aldo Brovarone, scomparso nel 2020 e celebre per i suoi oltre 30 anni di carriera in Pininfarina durante i quali ha firmato auto celebri come le Ferrari Dino 206 e 246, la Peugeot 504 e le Alfa Romeo Duetto e Eagle. A ricordarlo saranno il nipote Cesare Brovarone, il giornalista e scrittore Giuliano Silli, che alla sua opera ha dedicato il libro “Stile e Raffinatezza” e il curatore del Museo Alfa Romeo di Arese Lorenzo Ardizio che parlerà proprio della Eagle.

A questo seguiranno la presentazione del volume “Ferrari F40” a cura dell’autore, Gaetano De Rosa e una nuova testimonianza resa da Piero Spriano, che parlerà della preparazione delle Lancia da competizione, per la squadra ufficiale e non, negli anni d’oro dell’impegno sportivo della Casa torinese.

Dopo la pausa per il pranzo, l’incontro proseguirà con la presentazione di altri due volumi, stavolta biografici, dedicati alle carriere di altrettanti ex-piloti: alle 14:30, Dario Cerrato presenterà l’opera dal titolo “Una vita tra Opel e Lancia”, in cui la sua vicenda personale e sportiva è stata raccontata dai giornalisti Marco Cariati e Gian Domenico Lorenzet, mentre alle 15:20 toccherà a Roberto “Rudy” Dalpozzo presentare il libro “il lato b dei miei rally” realizzato da lui stesso insieme a Francesca “Lady Fulvia” Pasetti.

Sabbia, polvere e motori

Il convegno di domenica mattina, dal titolo “Storie di corsa” si aprirà sempre alle 11:00. Per questo sono previsti gli interventi di quattro piloti che racconteranno le loro esperienze dirette in varie discipline, dai rally alle corse fuoristrada: ai contributi di Beppe Simonato con le suggestive storie delle spedizioni Overland, e di Giovanni Bonino, corridore con al suo attivo 8 partecipazioni alla Parigi Dakar, 23 competizioni internazionali e 13 campionati italiani fuoristrada, si alterneranno a quelli delle rallyste Chantal Galli e della tre volte campionessa italiana di velocità fuoristrada Serena Rodella.

Le attività dinamiche

Il programma della due giorni sarà completato da altrettante iniziative dinamiche: per i visitatori che interverranno con le loro auto d’epoca nella giornata di sabato 11 è prevista una gita in carovana nella zona circostante con visita al principato di Lucedio. Domenica 12 si svolgerà invece una divertente prova di abilità su un percorso realizzato nelle ampie aree esterne che fanno parte del complesso di Stroppiana.

Come d’abitudine, non mancheranno poi le proposte di contorno: dalle simulazioni di guida di mezzi d’epoca attraverso la realtà virtuale all’area gioco con automobiline a pedali per i più piccoli fino alla zona ristoro con specialità locali preparate dalla Pro Loco di Crova.

Lo Showroom della Collezione Marazzato si trova a Stroppiana (VC), lungo la SP31.

Per info:

mezzistorici@gruppomarazzato.com

+39 0161320311

FB Marazzato mezzi storici

Il Gruppo Marazzato

Il Gruppo Marazzato, nato nel 1952, si occupa di servizi ambientali con 8 sedi nel Nord Ovest e un raggio d’azione nazionale grazie alle reti d’impresa a cui aderisce. Con 300 dipendenti e un parco mezzi di oltre 250 unità fornisce servizi di gestione, intermediazione e trasporto rifiuti industriali, bonifiche ambientali, rimozione amianto e serbatoi e spurghi civili e industriali.

Lo scorso febbraio 2023 il Gruppo ha dato vita alla Fondazione Marazzato, che si occupa di tutte le iniziative legate al mondo della CSR, della sostenibilità ambientale e della preservazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla collezione privata di mezzi storici, composta da oltre 250 veicoli e custodita presso lo showroom di Stroppiana (VC).