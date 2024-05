BIyoung presenta: "Biella, giovani e futuro 2.0", dibattito tra i candidati a sindaco di Biella

BIyoung è lieta di annunciare l'edizione 2024 del dibattito tra i candidati a sindaco, intitolato "Biella, Giovani e Futuro 2.0". L'evento si terrà sabato 25 maggio, a partire dalle 10:30, presso l'auditorium di Città Studi di Biella. Al momento hanno dato la loro conferma di partecipazione Foglio Bonda, Olivero, Bruschi e Ramella.

Questa iniziativa, giunta alla sua terza edizione, si pone come un momento cruciale per il confronto diretto tra i candidati alla carica di sindaco di Biella, con un focus particolare sulle politiche giovanili e le prospettive future della città nel contesto dello sviluppo locale. Durante il dibattito, i candidati avranno l'opportunità di presentare le loro visioni e proposte su temi chiave quali istruzione, intrattenimento, sviluppo sostenibile, trasporti, rispondendo anche alle domande dei giovani cittadini presenti.

“L'evento è aperto a tutti e rappresenta un'occasione imperdibile per i giovani di Biella di interagire direttamente con chi potrebbe guidare le sorti della città nei prossimi anni. Invitiamo pertanto tutti gli interessati a partecipare e a contribuire attivamente alla discussione” spiega il presidente di BIyoung, Antonio Marco Camurati. “La cittadinanza attiva è un segno di responsabilità verso la propria comunità, e per questo motivo invitiamo tutti i nostri coetanei a partecipare e interessarsi. Ma, allo stesso modo, cercheremo di sensibilizzare i candidati a temi che, come giovani, ci interessano e ci riguardano perché, anche se può sembrare impopolare, ci sono ancora ragazzi che vogliono rimanere e vivere a Biella”. L’evento, inoltre, è sostenuto anche dalla Consulta Provinciale degli studenti di Biella che avrà lo scopo di aiutare nell’organizzazione e coinvolgere i ragazzi maggiorenni delle scuole che si avvicineranno per la prima volta al voto.

Tommaso Lovisetto, presidente della Consulta Provinciale, commenta così l’iniziativa: “Come giovane e come studente sono profondamente convinto che alla mia generazione, in molti casi, manchi un interesse verso la politica e la partecipazione attiva nella vita e nello sviluppo del territorio. Considero perciò questa iniziativa cruciale, al fine di coinvolgere nel dibattito non solo coloro che avranno il dovere di amministrare la nostra città. L’intera Consulta Provinciale vuole dunque ringraziare BIyoung, una realtà attiva e propositiva, per dare questa possibilità agli studenti, promuovendo una presa di responsabilità riguardo al diritto di voto”.

BIyoung vi aspetta numerosi per riflettere insieme sul futuro della nostra città.