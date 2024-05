Lavorare nell’animazione: a Cascina Oremo un laboratorio esperienziale.

Cascina Oremo è un progetto di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, selezionato dall’Impresa Sociale Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

L'evento è rivolto a chi è in possesso di un diploma di scuola superiore e ha almeno 18 anni. Lo scopo è di far comprendere in cosa consiste l'attività di animazione, con l’obiettivo di sperimentare in questo ambito e conoscere le opportunità di lavoro nei centri estivi.

L’incontro permetterà a chi partecipa di conoscere da vicino il mondo dell'animazione educativa. Saranno presenti esperti pronti a rispondere a domande e a raccontare meglio il loro lavoro. Ci sarà la possibilità di fare esperienze pratiche in gruppo, per cimentarsi nella progettazione di attività legate a sport, disabilità e infanzia. I partecipanti potranno comprendere cosa significhi collaborare con altre persone in ambito educativo, mettere alla prova la propria creatività e trovare soluzioni originali a sfide reali.

Con il supporto di orientatrici ed esperti, si vivrà un'esperienza unica, che farà sentire parte di una comunità che crede nell'innovazione, nel lavoro di squadra e nello sviluppo dei talenti di ogni persona.

Non è necessario avere esperienza precedente, basta portare la propria energia e voglia di fare. Il pomeriggio si concluderà con un aperitivo.

L'attività rientra nel “Progetto Protagonisti”, sostenuto da Regione Piemonte e Fondazione Zegna.

COME FUNZIONA

Si tratta di un laboratorio interattivo per giovani e adulti, in cui non solo si ascolterà, ma si potrà anche porre domande e acquisire informazioni per trovare lavoro nell'ambito dell'animazione. Al termine dell’incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione e i partecipanti potranno lasciare il proprio curriculum vitae alle cooperative sociali che collaborano all’iniziativa, con la possibilità di lavorare nei progetti legati alle attività estive.