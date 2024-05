Il polo di innovazione tessile di Città Studi a Techtextil 2024 FOTO

Sono state giornate molto impegnative quelle che hanno visto nei giorni scorsi la partecipazione di Po.in.tex, polo di innovazione tessile di Città Studi, alla fiera Techtextil 2024.

È stata un’ottima occasione per il cluster piemontese per condividere alcuni momenti con le aziende associate presenti, oltre che per promuovere i tre progetti a cui sta partecipando attivamente: Transitions, SEISMEC e RegioGreenTex.

Durante i 4 giorni di fiera Po.in.tex ha potuto anche partecipare ai tour organizzati da Textile ETP, la più grande rete europea aperta ai professionisti della ricerca e dell’innovazione legati al settore tessile e dell’abbigliamento e incontrare i colleghi dell’associazione europea EU-TEXTILE 2030, di cui è tra i soci fondatori.

Le aziende associate a Po.in.tex visitate in fiera sono state: Aigle, Anthea, Bianco, Bonino Carding Machines, DBT Fibre, Filidea, Filmar, Novurania, Stamperia Alicese, Suedwolle Group, Technofabric, Tecnomeccanica Biellese e Zanolo.

Techtextil 2024- la più importante Fiera biennale dedicata ai tessili tecnici, tessuti non tessuti e tecnologie tessili- si è svolta a Francoforte dal 23 al 26 aprile 2024.

Infatti, Techtextil in concomitanza con Texprocess ha rappresentato il centro dell’innovazione e della tecnologia all’avanguardia nel settore dei tessuti tecnici e dell’abbigliamento funzionale.

L’edizione 2024 ha visto numeri considerevoli con circa 38.000 visitatori da 102 Paesi e 1.700 espositori da 53 nazioni, evidenziando un incremento dei presenti del 29% rispetto all’edizione precedente.

I visitatori hanno potuto immergersi nella gamma più completa di offerte di settore, dai tessuti tecnici ai tessuti non tessuti, e scoprire le ultime tecnologie di produzione e lavorazione. Dagli approcci di sostenibilità all’avanguardia all’ultima tecnologia, continuando ad esplorare le tendenze della ricerca innovativa e scoprire soluzioni e nuove trasformazioni.