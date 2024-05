Romanticismo sfrenato, Schumann, Liszt e Skrjabin sul palco del Perosi

Nel suggestivo scenario dell'Accademia Perosi di Biella, mercoledì 8 maggio, alle 18.30, si terrà un concerto di pianoforte solo con la promessa di rapire gli animi degli spettatori con un mix di romanticismo sfrenato, intimità e misticismo.

Il talentuoso pianista Eric Tornabene salirà sul palco per interpretare opere di tre grandi compositori: Robert Schumann, Franz Liszt e Aleksandr Skrjabin.

L'esibizione inizierà con gli "Studi sinfonici" di Robert Schumann, una composizione che riflette le esperienze personali del musicista e che trasforma la tastiera in un'orchestra, esplorando la tecnica pianistica e i colori tonali in modo innovativo.

Seguirà l'interpretazione di Franz Liszt, il celebre pianista che lasciò un'impronta indelebile nella storia del pianoforte moderno. Le sue opere, come le Années de pèlerinage e le Rapsodie Ungheresi, rappresentano tappe fondamentali nella storia della musica strumentale. Liszt seppe infatti esplorare tutte le possibilità espressive dello strumento, influenzando generazioni di musicisti con la sua tecnica impeccabile e la sua passione.

Il concerto si concluderà con la Sonata per pianoforte n°7 op. 64 di Aleksandr Skrjabin, un'opera strutturalmente e stilisticamente simile alla sesta sonata del compositore russo. Con elementi mistici e una struttura ricca di particolarità ritmiche e dinamiche, questa sonata promette di coinvolgere gli spettatori in un viaggio emozionale e suggestivo.

Eric Tornabene. E' un talentuoso pianista lombardo nato il 5 settembre 1995, attualmente impegnato nei corsi superiori presso l'Accademia Perosi di Biella dove riceve la guida artistica del rinomato maestro Konstantin Bogino. La sua passione per il pianoforte e la musica si è manifestata attraverso una serie di concerti e premi che ha conquistato lungo il suo percorso musicale. Una delle tappe più significative della sua carriera è stata la vittoria del primo premio al ⅤⅡ Concorso Internazionale Musicale Danubia Talents nella sezione pianoforte a quattro mani, dove ha brillantemente collaborato con la pianista Yuna Tamogami. Questo importante riconoscimento ha sottolineato non solo il suo virtuosismo pianistico, ma anche la sua capacità di fare musica in sinergia con altri artisti. Oltre ai successi internazionali, Eric ha ottenuto premi in numerosi concorsi pianistici nazionali e si è esibito sia come solista che in formazioni da camera nelle rinomate Rassegne e Festival musicali, sia in Italia che all'estero. La sua predilezione per la musica di Schumann testimonia la sua sensibilità e profonda connessione con il repertorio romantico.