Giro d’Italia e Pantani: la corsa in ricordo dell’impresa.

Sabato 4 Maggio, in occasione dell'arrivo di Tappa del Giro d'Italia 2024 ad Oropa, il Velo Club Piatto 2015, di concerto con il Comune di Biella ed il Velo Club di Castelletto Cervo, con il patrocinio di "Spazio Pantani organizza una pedalata aperta a tutti per ricordare l'impresa che Marco Pantani compì nel Maggio 1999 quando, dopo un salto di catena, riuscii a recuperare decine di posizioni, per concludere vittorioso, al cospetto del Santuario di Oropa, in Maglia Rosa, quell'epica Tappa.

Di seguito il programma:

- Ore 17.30 - Ritrovo nei pressi di Cossila - Via Santuario d'Oropa;

- Ore 19.00 - Cerimonia inaugurazione presso Bandana Pantani;

- Ore 19.30 - Partenza delle Categorie, cadenzate ogni 5';

- Ore 20.30 - Arrivo previsto dei primi partecipanti;

- Ore 21.00 - Arrivo previsto ultimi partecipanti;

- Ore 21.30 - Rientro collettivo verso la Sede Alpini del Favaro, dove verrà distribuita la Polenta Concia.

Percorso:

Partenza c/o "Bandana Pantani" Cossila S. Grato Favaro Cave Favaro Oropa, ricalcando il percorso della tappa del Maggio 1999, con una distanza di 8,6 km e 615 m D+.