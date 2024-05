Piazza Duomo si veste di rosa: Biella in fermento per il Giro d’Italia FOTO

Piazza Duomo si veste di rosa: Biella in fermento per il Giro d’Italia.

In attesa del grande giorno Biella inaugura il Villaggio Pantani, in onore della storia biellese del Giro d’Italia. In Piazza Duomo festa, divertimento, musica e animazione per celebrare una della manifestazioni sportive più importanti d’Italia. Marco Pantani veste gli stand allestiti in Piazza e ricorda a cittadini e visitatori, che la tappa di Oropa ha segnato in modo indelebile il mondo ciclistico del Giro.

Striscioni, maglie rosa ed eventi collaterali: tutto pronto per il passaggio di domani.