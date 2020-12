Azzolina scelta dal Corriere tra le 110 donne più importanti nel 2020

Lucia Azzolina inserita tra le 110 donne più importanti nel 2020. A riportarlo, in questi giorni, il Corriere della Sera che ha tracciato i profili e le vite delle personalità più importanti dell'anno che sta volgendo al termine.

Questo il ritratto che ne fa la giornalista Monica Guerzoni per descrivere la ministra biellese: “Da quando si è seduta alla scrivania di Benedetto Croce, la ministra dell’Istruzione si è resa conto di persona di come questo Paese tratti la scuola pubblica: come la protagonista della fiaba, appunto. In meno di un anno al governo ha dovuto difendersi dai bersagli social e dagli attacchi sessisti, che l’hanno messa nel mirino per gli inciampi linguistici e il rossetto rosso. Ma lei ha tirato dritto e si è fatta paladina della scuola in presenza. Per riportare in classe prima di Natale i ragazzi delle superiori si è scontrata con ministri e governatori (tutti uomini), ha cercato l’asse con il premier Conte e il sostegno del Quirinale. Ha perso, ma è riuscita a rimettere la scuola al centro dell’agenda politica. E chissá che non le riesca il miracolo di ottenere il maxi finanziamento di «oltre 20 miliardi», con il Recovery fund”.

Insieme alla ministra, compaiono anche la cancelliera tedesca Angela Merkel, la virologa Antonella Viola, la cantante e attrice Barbra Streisand, l'influencer Chiara Ferragni, la regina del Regno Unito Elisabetta II, la popstar Lady Gaga e la presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen.