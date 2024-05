A Crevacuore inaugurata la nuova moschea: “Sarà punto di riferimento per il territorio”

È stata scritta una bella pagina di storia nel paese di Crevacuore. Nel pomeriggio di sabato scorso, 27 aprile, è stata inaugurata la moschea Tawhid (situata in via Circonvallazione 1), frutto dello sforzo collettivo di una comunità che, da oltre 3 anni, si è attivata per ultimare i lavori di ristrutturazione dell'edificio (un tempo discoteca e ristorante) e realizzare un luogo di preghiera e di confronto.

Presenti al taglio del nastro circa 300 persone, tra cittadini, fedeli, vari rappresentanti di istituzioni, associazioni e forze dell'ordine, sindaci della Valsessera, insegnanti dell'istituto scolastico e il parroco di Crevacuore.

“Nel 2018 l'edificio venne acquistato per porvi la nostra moschea – spiegano dall'Associazione Culturale dei Giovani Immigrati in Piemonte – Il Covid ha rallentato il nostro intervento ma alla fine si è concluso per il meglio grazie allo sforzo corale di tutti. Il ringraziamento va anche alle famiglie e ai privati che hanno contribuito con offerte libere e spontanee. Il nostro desiderio è diventare un punto di riferimento per il territorio della Valsessera, che guardi al dialogo interculturale. Per tal motivo, saranno promossi incontri e visite con le scuole”.

La moschea ospita ora diversi spazi adibiti a vari scopi, come la preghiera; inoltre, tra i progetti futuri, si prevede di usare i locali per una biblioteca e una sala per altre attività rivolte ai giovani e ai più piccoli.