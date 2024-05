"Espressione alpina" in partenza per Vicenza per l'adunata nazionale

"Espressione alpina", il monumento delle penne nere di Biella che porta la firma dell’artista biellese Paolo Barichello e inaugurato a maggio 2021, è in partenza per Vicenza per l'adunata nazionale.

Quella di oggi giovedì 2 maggio è l'ultima notte per questa settimana in città.

"Espressione Alpina" è stata realizzata per essere smontata e portata in trasferta in rappresentanza di Biella, come già era stato fatto nel 2022 a Rimini e nel 2023 a Udine.