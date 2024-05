Mercato del lavoro, occorrono cambiamenti e anche riflessioni.

“L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”, questo è il primo articolo della Costituzione della nostra nazione che delinea attività, voglia di fare, di prosperare, di mettersi in gioco, non solo per se stessi, ma per far progredire società e collettività. È un enunciato quanto mai impegnativo, frutto di un progresso all’alba di una nuova era, nata alla fine di un conflitto distruttivo e complicato che aveva messo alla luce le peggiori qualità dell’uomo. Un dopoguerra in cui c’è stata la voglia di voltare pagina e di lavorare per costruire una nuova società.