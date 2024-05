Pettinengo, proseguono i lavori per l'installazione del ripetitore: il trasporto in elicottero FOTO e VIDEO

Pettinengo, proseguono i lavori per l'installazione del ripetitore.

Proseguono a Pettinengo i lavori per ultimare il basamento che ospiterà il ripetitore internet nei pressi di via Roma, lungo la strada principale. Gli installatori nelle settimane scorse si sono fatti strada nel sentiero, all’inizio del bosco, per passare con i mezzi da lavoro e sgomberare l’area situata alle pendici del promontorio.

Negli ultimi giorni, invece, il ripetuto passaggio di un elicottero, per il trasporto del cemento utile alla costruzione del basamento, ha destato interesse ed è stato ripreso nel seguente video:

A documentarlo i cittadini che in questi giorni hanno avvistato il velivolo da traposto sorvolare le proprie abitazioni. I lavori procedono a singhiozzo a causa del maltempo che in questi giorni ha imperversato su tutto il Biellese.