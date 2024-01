L'Istituto Alberghiero Gae Aulenti di Biella protagonista a Striscia La Notizia VIDEO

Nella serata di ieri, sabato 6 gennaio, è andata in onda una delle ricette antispreco, format ormai collaudato all'interno di Striscia La Notizia.

Teatro della proposta settimanale di un Luca Galtieri sempre a caccia di ricette particolari in tutta la penisola e che riportino ad un concetto educativo contro lo spreco alimentare è stato l'Istituto Alberghiero Gae Aulenti di Biella, scelto per l'occasione da Galtieri con un piatto dal nome " Lo Scrigno Della Befana".

Bravissimi i professori, i tecnici e gli studenti che, capitanati dalla dirigente Marialuisa Martinelli, si sono mossi agevolmente sul set allestito per l'occasione all'interno delle cucine dei laboratori territoriali di via Macallè a Biella. Per vedere il servizio completo cliccate qui.

A breve, sarà disponibile il dettaglio della ricetta che sarà pubblicata prossimamente.