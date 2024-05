Luciano Angeleri, un’opera per ricordare Pantani

Avere una pagina su Wikipedia non è propriamente da tutti a meno che tu non sia una personalità, una figura storica o un politico di altissimo profilo. Fa eccezione Luciano Angeleri che grazie alla sua carriera musicale può vantare questa appartenenza artistica. Un eclettico delle arti, ma soprattutto quello che lo contraddistingue e la sua voglia di vivere la sua positività e solarità che ne fanno una figura storica del biellese. Grande amante dello sport è salito alla ribalta con un opera dedicata al Pirata che abbiamo presentato qualche giorno fa chiedergli l’ispirazione è quasi un must

“Per me la Biella Oropa è una classico del ciclismo e dello sport, ho avuto modo di conoscere la mamma di Pantani è un quadro che ho realizzato con il mio stile. Il ciclismo non è solo tecnologia e atto armonioso ma è anche arte ed è per questo motivo che ho realizzato questo quadro dedicato al Pirata”

Visto il passato da musicista viene quasi da chiedergli quale sia una canzone che sia possibile adattare a Pantani

“Guarda io non ho una predilezione di genere ma certamente se devo paragonarmi al pirata, al di la delle sue origini romagnole lo adatterei a Vasco Rossi e alla sua vita spericolata perché in fin dei conti lui era un eclettico e un perfezionista della biciletta"

E invece Biella

"Tutto il mondo gira intorno a te basta credergli"

E noi gli crediamo anche quando Luciano dice che vuole andare avanti a sorridere e a bere prosecco e a trovare un posto bello dove guardare la tappa magari quando c’è un erta difficile così si può godere da vicino per lo sforzo che profondono i ciclisti