Gaglianico, omaggio a De Andrè all'auditorium

Sabato 4 maggio alle 21 presso l'auditorium comunale di Gaglianico si terrà il concerto “Volta la carta”.... Omaggio a De Andrè.

“Volta la carta”...una ballata popolare, una poesia d'amore, una filastrocca, la metafora di un viaggio, lo scorrere della vita con le sue contraddizioni, le sue vittorie e le sue sconfitte.

“Volta la carta, quello che si trova dietro la facciata, dietro l'angolo, dietro la maschera, dietro al perbenismo ipocrita – spiegano gli organizzatori - Il De Andrè pensiero, quello che analizza, denuda, dissacra temi da sempre focali: l'autorità, la giustizia, l'antimilitarismo, visti dal suo occhio arguto di anarchico borghese. E noi? Che c'entriamo noi con tutto ciò? Siamo musicisti! E' stata la colonna sonora della nostra vita, i primi accordi della nostra crescita. Quell'ironia pungente, quell'autenticità disarmante che chiama le cose con il proprio nome, ci è rimasta addosso come un indumento bagnato che si incolla al corpo e ne prende le forme. Forti di un sound curato e raffinato, fedeli ed allo stesso tempo originali, da qui Volta la carta, con semplicità e rispetto per il nostro Vate abbiamo deciso di omaggiarlo con un concerto che ripropone i suoi brani fra quelli per noi più significativi: quelli del De Andrè dalla PFM ad Anime salve.”

Diego Petrucci sarà la voce e alla chitarra, Paola Iachini alla chitarra e cori, Raffaele Antoniotti all'organo Hammond e piano, Dario Retegno al violino e Claudio Montagnoli alla batteria. Ingresso libero. Per info: 338.2485262.