Vigliano, alla Biblioteca si “incontra il Giappone” con Alessia Borin

Martedì 7 maggio, alle 17.30, la Biblioteca di Vigliano Biellese ospiterà Alessia Borin, laureata in lingue e civiltà dell‘Asia e dell‘Africa presso l‘Università degli Studi di Torino, per l'ultimo dei tre incontri dedicati alle usanze tradizionali giapponesi attraverso le feste annuali, organizzati nell’ambito di “Incontrando il Giappone”, la rassegna di appuntamenti in Biblioteca per avvicinarsi in punta dei piedi al paese del Sol Levante. Da OMISOKA, intesa come l'ultimo giorno dell'anno giapponese a HINAMATSURI , indicata come la festa delle bambole.

«Ho pensato di parlare della cultura giapponese – spiega Alessia Borin - presentando le feste e gli eventi tradizionali più importanti che si celebrano ogni anno, perché questo tema mi permette di toccare diversi aspetti verso cui gli utenti della biblioteca hanno mostrato interesse: storia, tradizioni, cibi, letteratura e perché credo di poter dare un’idea del “sentire giapponese”. Partiremo da aprile, anziché gennaio, perché gli incontri iniziano ad aprile e per combinazione in Giappone aprile è il mese degli inizi».

Durante gli incontri, un tavolo di libri a tema proporrà agli utenti consigli per le letture di approfondimento. Ingresso, come sempre, libero e gratuito.