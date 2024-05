Biella: Selvatica arte e natura Festival. La mostra fotografica FOTO

Selvatica arte e natura in festival. Da dieci anni il mondo della fotografia e dell’arte nei Palazzi Gromo Losa e Ferrero ha una sua personale dedicata al mondo della Natura e dei suoi abitanti. E’ un mondo a cui dobbiamo rispetto e dobbiamo guardare per celebrare la natura che ci circonda. Se le immagini sono lo specchio dell’anima quelle esposte raccontano di un mondo che ci chiede attenzione per conservarlo e per tramandarlo. Si tratta di scatti di rara bellezza che meritano una riflessione su ciò che rischiamo di perdere se non saremo capaci di convivere con bellezza e sostenibilità. Un percorso quello che si staglia nei Palazzi del Piazzo decisamente interessante e come già per la mostra di successo di Bansky ben allestita e didattica. La contaminazione di questa edizione è legata al Giappone e un occhio di riguardo deve andare al concorso nazionale di pittura be natural be wild a cui hanno partecipato oltre duecento artisti.

Fino al 21 luglio 2024

Biella, Palazzo Gromo Losa (Corso del Piazzo 22/24)

e Palazzo Ferrero (Corso del Piazzo 29)

Sabato e domenica h 10.00-19.00

1° maggio e 2 giugno h 10.00-19.00

Biglietteria unica a Palazzo Groma Losa

Intero: 10,00 € / Ridotto: 8,00 € / Ridotto scuole: 3,00 €*

*Gratuito per gli studenti delle scuole della Provincia di Biella