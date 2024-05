Oropa, visita guidata alla cupola in rosa: un tributo al Giro d’Italia - Foto di Stefano Ceretti.

Sabato 4 maggio alle ore 21, il Santuario organizza una visita guidata eccezionale alla cupola della Basilica Superiore illuminata di rosa.

Alla vigilia del Giro d’Italia, il cui arrivo è previsto a Oropa domenica 5 maggio, l’iconica cupola del Santuario sarà illuminata di rosa, dando vita a uno spettacolo unico che sarà visibile anche dalla pianura. Un omaggio al più importante evento sportivo dell’anno in occasione del 25° anniversario della storica tappa che Pantani vinse superando tutti dopo la caduta della catena e per celebrare Oropa come la montagna-Pantani.

La visita, condotta dalle guide esperte del Santuario, sarà un’opportunità unica per conoscere la storia della Basilica Superiore, la cui architettura sarà valorizzata da un’illuminazione speciale.

Grazie all’ascensore, inaugurato dopo i restauri della Basilica riaperta nel 2020, la terrazza panoramica e la balconata interna della cupola saranno accessibili a tutti.