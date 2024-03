Teens Basket da urlo, al tappeto anche il Cus Piemonte Orientale

Se è un sogno non svegliateci. Dopo il blitz di Asti, i nostri ragazzi del team di serie C targato Zeta Esse Ti concedono il bis, battendo 62-48 Cus Piemonte Orientale sul parquet amico del Pala Pajetta di Biella. Un successo pesante, frutto di una difesa praticamente perfetta e di grande fiducia nei propri mezzi.

Bene tutti, chi è partito in quintetto e chi ha dato un contributo importante dalla panchina. Menzione speciale per il nostro “Leone del pitturato” Ousmane Ramzi: per il lungo scovato la scorsa estate dal Teens una prova da 14 punti con 7/9 al tiro e 12 rimbalzi, 6 dei quali offensivi. Semplicemente dominatore del pitturato. Ora ci attendono tre settimane di stop, prima di tornare in campo domenica 13 aprile alle 18 contro Pinerolo.

Zeta Esse Ti Teens Biella-Cus Piemonte Orientale 62-48 (17-11, 33-22, 46-38).

Biella. Gagliano 4, Guzzon 15, Cerri 10, Maffeo 2, Zimonjic 9, Curvà , Brusasca 3, Bona 5, Vioglio ne, Ramzi 14, Ramella , . All. Garri.