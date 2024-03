Basket, continua la striscia positiva dei Paladini

Contro la capolista Chivasso i ragazzi di coach Toso trovano un’importante vittoria. Partita vietata ai deboli di cuore, decisa a una manciata di secondi dalla sirena finale dopo 40 minuti di basket giocato con correttezza e lealtà da tutti i ragazzi scesi in campo. Avvio di partita con i Paladini che mettono a segno i primi 3 punti ma prontamente arriva la risposta degli ospiti che nel giro di qualche azione trovano prima il pareggio e poi il sorpasso.

I Paladini si vedono costretti a ricucire lo strappo e alla prima sirena gli ospiti conducono di un solo punto con il risultato di 10-11. Il secondo periodo inizia in sostanziale equilibrio, ai canestri messi a segno dagli ospiti arriva prontamente la risposta dei Paladini; solo nel finale gli ospiti trovano un po’ più di continuità al tiro e riescono ad incrementare il vantaggio fino al 18-22.

L’equilibrio resta inalterato anche nei primi 10 minuti della ripresa, nonostante diverse buone azioni il punteggio sale molto lentamente, alla terza sirena il tabellone segna 27-31. In avvio di ultimo periodo gli ospiti cercano un nuovo allungo ma la risposta dei nostri ragazzi non si fa attendere. Nonostante la stanchezza riescono a trovare qualche buona soluzione che gli concede di mantenere lo scarto ad un paio di possessi. Se una buona difesa non concede tiri facili a Chivasso, dall’altra i Paladini trovano punti sia dal campo che ai liberi, sul 43 pari trovano nuovamente fiducia ed energia e con 2 conclusioni riescono ad allungare. Chivasso non demorde e continua a spingere in attacco, manca meno di un minuto e guadagna un fallo importantissimo.

Uno su due ai liberi, rimessa sbagliata da parte dei nostri e nuovo possesso avversario che realizzano facilmente altri due punti. Gli ospiti riducono il distacco ad un solo punto. TimeOut chiamato da coach Toso che permette ai suoi di fare rimessa nella metà campo avversaria.

Il cronometro segna 2 secondi dalla sirena finale, ma anche in questo caso la rimessa non serve a chiudere l’incontro… la palla attraversa il campo ed esce senza che il tempo scorra, nuovo TimeOut questa volta chiamato dalla panchina di Chivasso. I secondi da giocare sono ancora 2, Chivasso fa rimessa in attacco e cerca immediatamente il tiro che potrebbe regalargli la vittoria ma il pallone non centra il canestro e la sirena finalmente suona, il tabellone segna Paladini 47, Chivasso 46 ed è festa!

Onore alla capolista che fino a qui aveva sempre vinto e che ha dimostrato tutto il suo valore e sportività anche in questa bellissima partita. Solo applausi ai nostri ragazzi e a coach Toso per la crescita continua che questo bellissimo gruppo sta raggiungendo partita dopo partita.

PALADINI JUNIOR – Pallacanestro Chivasso 47-46 (10-11; 8-11; 9-9; 20-15)Paladini Junior: Pietro 7, Samuel 1, Yassin 2, Corrado 2, Tommaso 11, Elena 5, Marco 6, Francesco 14.