La Rhythmic School con onore a San Vincent: Giabardo d’oro, per Romanini è argento FOTO

Weekend denso di gare per le atlete della scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya, impegnate sia sabato che domenica a San Vincent nella seconda prova del regionale FGI LC1 ed LC2. Nella giornata di sabato hanno gareggiato in LC1 Ginevra Romanini, fra le allieve 2, esibendosi a cerchio e corpo libero ottenendo un ottimo secondo posto e Ginevra Segatto, fra le allieve 4, impegnata con fune e cerchio classificandosi ottava.

Nella giornata di domenica sono scese in campo in LC2 Ilaria Giabardo (premiata venerdì con premio speciale alla serata dello Sportivo Cossatese dell’anno per il titolo nazionale conquistato nel 2023), fra le junior 3, che effettuando nastro e clavette conquistava la medaglia d’ oro e Ginevra Viana, nelle allieve 4, che con palla e nastro si classificava tredicesima.

Ha accompagnato le ginnaste in gara l’istruttrice Arianna Prete che commenta le prove delle sue atlete: “Romanini ha fatto una buona gara: ottimo corpo libro e buon cerchio, dove per’altro può migliorare. Segatto ha fatto una buona fune, ma ha avuto qualche indecisione al cerchio. Giabardo è stata superlativa sia con le clavette che al nastro; mentre Viana ha effettuato un’ottima palla ma è incappata in un errore al nastro che l’ha molto penalizzata. Complessivamente siamo abbastanza soddisfatte, bisognerà ora dedicarci a lavorare con molta cura sulle parti di esercizio in cui abbiamo avuto delle difficoltà per poter presentarci al meglio alle finali nazionali che si svolgeranno a fine giugno a Rimini”.

Il prossimo weekend vedrà le ginnaste della Rhythmic School impegnate su più fronti. Giulia Sapino, accompagnata dalla DT Tatiana Shpilevaya, sarà impegnata nella finale nazionale del Torneo Gold FGI di ginnastica Ritmica al PalaVesusio di Napoli, mentre sarà nuovamente il palazzetto di San Vincent ad ospitare la seconda prova del regionale FGI Silver LD che vedrà scendere in pedana le RSgirls Giulia Bocci, Esther Sales Neto, Martina Brocchi, Iris Marchesi e Nadia Dipalma.