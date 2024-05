Valle Elvo, in arrivo due camp per appassionare i giovani al gioco del calcio

2 campi estivi per i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che vogliono mettere alla prova e accrescere le proprie tecniche nel giuoco del calcio. Li propone l’A.S.D. Valle Elvo ai suoi tesserati e a tutti i giovani della provincia biellese all’interno delle iniziative e degli eventi progettati e organizzati per il periodo estivo.

L’obiettivo è promuovere il benessere e la salute tra i più giovani attraverso l’attività motoria, sostenere gli atleti nel miglioramento delle skills tecniche, nonché valorizzarne le dimensioni mentali, cognitive e relazionali. Il primo camp a partire, il prossimo 17 giugno, sarà il Camp Real realizzato in collaborazione con la Fundaciòn Real Madrid a Occhieppo Inferiore. A seguire si terranno a luglio i Valle Elvo Summer Camp che si svolgeranno nelle settimane dal 1 luglio al 5 luglio 2024 e dall’8 al 12 luglio 2024.

“Durante il Camp Real i ragazzi che parteciperanno saranno allenati direttamente dai tecnici della Fundaciòn Real Madrid Clinics e ogni prestazione dei giovani giocatori sarà analizzata con le più moderne tecnologie come la scorecard personalizzata – commenta Guido Dellarovere, Presidente dell’A.S.D. Valle Elvo – Durante i Valle Elvo Summer Camp, invece, i piccoli atleti saranno sostenuti nel miglioramento delle loro competenze tecniche dai nostri allenatori certificati. Un’occasione davvero unica per prepararsi alla nuova stagione calcistica, stare insieme e condividere momenti di gioco e divertimento per tutti”.