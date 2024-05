Come annunciato nelle scorse settimane, Callabiana si prepara a vivere un momento storico: il passaggio del Giro d'Italia. Per l'occasione, nell'area feste della Pro Loco, avrà luogo l'incontro con i campioni Gianni Bugno e Vladimir Belli e i commentatori di Eurosport, Riccardo Magrini e Luca Gregorio. L'appuntamento è per le 21 di sabato 4 maggio.