“L'Asd Città di Cossato si congratula con il proprio tesserato, Maicol Pagliara, per aver raggiunto il terzo posto nella classifica marcatori per la categoria Under 17 Regionale. Per il nostro attaccante, sono 30 i goal segnati. Complimenti Bomber”. A scriverlo, in una nota, il Città di Cossato.