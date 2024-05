Grandi vittorie per Leonardo De grandi a Nizza Monferrato, FOTO

Terza gara di kart Coppa Italia zona 1 per il pilota della Rally & Co Leonardo De Grandi e grande prova di forza del piccolo di Postua nella categoria Mini GR3.

Il meteo ballerino ha reso tutto molto difficile sulla pista Winner di Nizza Monferrato già nelle qualifiche nelle quali Leonardo e’ stato costretto ad uscire di pista a causa di un incidente a centro pista di due avversari; rientrato dopo aver spinto il kart dal fango, sfrutta gli ultimi 3 minuti per collocarsi in 2° posizione nella griglia di partenza.

In gara 1 il driver biellese supera l’autore della pole position e vince con 2 decimi di vantaggio, mentre nella finale dopo una partenza non perfetta Leo, ritrovatosi 3°, non si perde d’animo e dopo aver sorpassato gli avversari vince nuovamente per 2 decimi , a testimonianza della grande lotta in pista fino alla bandiera a scacchi.

Al giro di boa del campionato Aci Sport De Grandi guida la classifica di campionato che prevede ancora 3 gare per decretare il vincitore assoluto 2024.