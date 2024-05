Giro d'Italia a Biella, Martinazzo: “Grande appuntamento e occasione per far conoscere la bellezza del territorio”

“Il Giro d'Italia? Un appuntamento sportivo da non perdere, oltre che un'occasione preziosa per far conoscere le bellezze del nostro territorio”. Parola di Gabriele Martinazzo, sportivo e grande appassionato di ciclismo che, ai nostri taccuini, ha voluto confidare le proprie emozioni in vista del grande ritorno della carovana rosa.

“Ho sempre nutrito – racconta - un profondo interesse per questo tipo di manifestazione, fin da quando ero ragazzino, oltre ad assistere come molti alla grande impresa di Marco Pantani nella tappa del 1999 dove giunse primo al Santuario di Oropa. Poi arrivò il 2007, con tutte le trepidazioni del caso. Da allora, ho sempre sognato che il Giro d'Italia tornasse nel Biellese”.

Un'obiettivo che lo vide impegnato anche in prima persona. “Da presidente dell'allora ATL di Biella fu uno dei promotori che si spesero per riportare questo evento sportivo nel 2014. Ho sempre creduto nelle potenzialità della nostra provincia. Biella e il Giro d'Italia: un binomio sempre più concreto e consolidato nel tempo”.

La corsa rosa sarà anche l'occasione per rivedere grandi campioni e vecchi amici. “Come Vladimir Belli – confida Martinazzo – grande protagonista del Giro tra gli anni '90 e il decenni successivo. Lo stesso sarà presente a Callabiana il prossimo 4 marzo nell'area feste di Callabiana assieme a Gianni Bugno e ai commentatori di Eurosport Riccardo Magrini e Luca Gregorio. Un'ulteriore opportunità per far conoscere la nostra meravigliosa realtà”.

Dal verde diffuso ai paesaggi incontaminati e mozzafiato, fino ai borghi sospesi nel tempo: il Biellese sembra proprio adatto a manifestazioni sportive dal respiro nazionale e internazionale. “Questi appuntamenti sono un volano importante per la promozione dei nostri luoghi – spiega Martinazzo – Forse, gli stessi biellesi dovrebbero credere un po' di più nel proprio potenziale”.