Pietro Micca, 2° posto per Viola Mantoan

Domenica al Palaginnastica a Torino la quarta prova Gold per le Allieve che hanno dovuto presentare per l’ultima volta davanti alle giurie regionali i loro programmi avanzati. Per Pietro Micca grande soddisfazione per il secondo posto di Viola Mantoan che con l’ottima prestazione di questo weekend si è assicurata il terzo posto nella classifica del Campionato Regionale (data dalla somma del miglior punteggio base e il miglior punteggio avanzato) e l’accesso alle finali Nazionali che si terranno a Riccione dal 17 al 19 maggio.

La referente tecnica di Pietro Micca, Marica Giovannini, non nasconde il suo orgoglio: “Sono molto soddisfatta perchè Viola ha saputo davvero affrontare la gara con la giusta concentrazione. Ha inserito nuovi elementi a trave e parallele e un nuovo salto al volteggio e non tutto è stato eseguito alla perfezione, quindi ritengo che ci sia ancora del margine di miglioramento. Tra tre settimane ci sarà la Finale Nazionale dove mi sono posta l’obiettivo dell’ingresso nelle prime 20 posizioni; ci sarà dunque da lavorare sul programma base che è quello che determina la selezione per la finale vera e propria. Come Direttore Tecnico del settore femminile sono inoltre molto orgogliosa del lavoro che stanno facendo le Società in Piemonte, considerando che tra le migliori ginnaste italiane ci sono tante convocazioni piemontesi. La 2012 è un’annata fortunata per noi, con un livello altissimo di competitività che mi ricorda tanto il 2009 quando a rappresentare i miei colori societari era Artemisia”.

Artemisia Iorfino, grande orgoglio biellese, che proprio in questi giorni ha ricevuto l’ufficialità della convocazione nazionale per i Campionati Europei Juniores che l’Italia avrà l’onore di ospitare la prossima settimana a Rimini. Un percorso di crescita esponenziale il suo, che suscita tanta emozione e soddisfazione nei cuori della Società biellese che l'ha vista nascere e che ora la osserva raggiungere gli obiettivi di una vita. In forza ora alla Libertas Vercelli, rappresenterà i colori italiani al fianco di Giulia Perotti (Campionessa del mondo Junior al corpo libero) che si allena con lei ogni giorno sotto lo sguardo attento di Federica Gatti e di un altro grande talento biellese, Enrico Pozzo. Allora come si dice nella ginnastica: gamba, ragazze!