Il Biellese si tinge di rosa e si veste a festa per il Giro d'Italia, in arrivo striscioni e bandiere (foto dell'edizione 2017)

19 comuni biellesi uniti in un solo colore. Il rosa, quello del Giro d'Italia. Nelle scorse ore, infatti, la Provincia di Biella ha annunciato sui propri canali social una lodevole iniziativa, in vista del passaggio della carovana rosa: “Sono ben 19 i comuni biellesi toccati dalla 2ª tappa del Giro d’Italia, la San Francesco al Campo-Santuario d’Oropa, per un totale di 86 chilometri percorsi nel nostro amato Biellese. A breve, per accogliere il passaggio del Giro d’Italia, tutti e 19 i Comuni si tingeranno di rosa grazie ad un contributo erogato da Provincia di Biella: palloncini, striscioni, bandiere e stendardi”.