Mongrando, Teagno si autosospende. PD: “Segreteria provinciale esprime rammarico per la vicenda”

“La Segreteria provinciale del PD, dopo aver incontrato e discusso con i componenti del Circolo Serra-Valle Elvo la notizia della candidatura a sindaco del comune di Mongrando, con una lista civica, da parte di Michele Teagno, prende atto delle decisioni assunte dal circolo Serra-Valle Elvo, di cui condivide il relativo comunicato e prende altresì atto della scelta di Michele Teagno di autosospendersi dal PD e dal Circolo.

La Segreteria provinciale non può che esprimere rammarico per il fatto che Michele Teagno non abbia ritenuto di condividere preventivamente le proprie intenzioni col Circolo Serra Valle Elvo. Una preventiva discussione avrebbe potuto infatti portare ad assumere decisioni maggiormente condivise e coerenti.La Segreteria del Pd Biellese non condivide pertanto, come ribadito dal Circolo, l’iniziativa assunta da Michele Teagno al di fuori di qualsiasi confronto col Partito”.