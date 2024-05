Elezioni, a Biella Apicella e Barresi in appoggio a Foglio Bonda: ecco i candidati delle liste

La famiglia di Buongiorno Biella si completa e si allarga. Luigi Apicella e Teresa Barresi infatti appoggeranno nelle prossime elezioni amministrative Andrea Foglio Bonda, candidato sindaco a Palazzo Oropa. Luigi Apicella con alcuni altri candidati entreranno direttamente nella lista civica di Buongiorno Biella, mentre Teresa Barresi ha preparato una squadra in appoggio.

“CostruiAmo Biella” il nome della nuova lista. “È stata una scelta che si è sviluppata in maniera assai naturale e coerente – dichiara Apicella - Sono ormai 10 anni che con la mia squadra “Uniti Per Biella” abbiamo sposato il progetto civico e – a differenza di altri - rimaniamo fedeli a questa impostazione, un programma sano costruito per la nostra gente, lontano da personalismi e logiche di potere. Abbiamo dunque deciso di sostenere Andrea, persona preparata e che da anni in consiglio comunale porta avanti un lavoro improntato alla professionalità e alla passione civica per il bene comune, in piena convergenza con i nostri obiettivi politici e i nostri valori storici.”.

“Rappresenteremo i cittadini a vocazione liberale e democratica” - spiega Teresa Barresi - “Ecco perché in un momento così delicato della vita amministrativa della nostra città abbiamo deciso di dare il nostro contributo con umiltà e caparbietà e di sostenere un candidato serio, preparato e disposto a guardare oltre l’ideologia e a lavorare per il bene comune. Biella ha bisogno che a rivestire ruoli istituzionali siano chiamate persone competenti, motivate e affidabili”.

“Due ottime notizie. Si tratta di persone che da anni lavorano per il bene della città, con serietà e lungimiranza - dice Foglio Bonda -. La fusione d’intenti e la comune visione daranno forza alle nostre idee, improntate alla concretezza, al dialogo e all’impegno disinteressato per il futuro della città. Siamo convinti che le nostre liste possano raccogliere il consenso di tutti gli elettori che ricercano e pretendono credibilità, competenza ed equilibrio politico”.

Ecco i nomi dei candidati:

BUONGIORNO BIELLA

Pierangelo GARIZIO

Antonio RAMELLA GAL

Daniela ROSSETTI

Luigi APICELLA

Dario AMATI

Claudio BALDIN

Chiara BARICHELLO

Paolo BELLINAZZO

Monica FERRARA

Andrea GESIOT

Fabio GRAMEGNA

Mario GRANDI

Admir GUZA

Paolo LA BUA

Laura LANZONE

Marco MANFREDI

Michele MARUCA

Andrea MARUTTI

Daisy MICHELETTI

Michela MISTRELLO

Sergio MORO

Patrizia MOSCA

Filippo NARESE

Stefano PREDALI

Nadia QUAGLIA

Veronica RAMELLA GAL

Antonio ROSSI

Ignazio SERRA

Stefano TOSETTI

Micol VAROLI

COSTRUIAMO BIELLA

Teresa Barresi

Luca Pradovera

Federica Valcauda

Nicolò Zola

Gaia Bosa

Federico Pozzati

Maria Chiara Garzena

Giovanni Garlanda

Antonella Zai

Massimo Mainelli

Cristina Bertoncin

Andrea Coppa

Cristina Cristilli

Achille Virgilio Marinoni

Silvia Pasqual Cucco

Giorgio Andreotti

Paola Zanardi Landa

Marco Fornera

Domenico Guarino

Debora Ferrero

Bernardino Valcauda

Marisa Andreasi

Alberto Pezzin